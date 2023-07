Jabeur: ilm ei taha, et Kontaveit karjääri lõpetaks

Tuneeslanna alistas teisipäeva õhtul enda avaringi kohtumises poolatari Magdalena Frechi 6:3, 6:3 ning pälvis sellega edasipääsu Wimbledoni turniiri teise ringi.

Pärast kohtumist rääkis Jabeur ajakirjanikega ning kommenteeris ka Kontaveidi otsust enda sportlaskarjäärile joon alla tõmmata. "Lähedase sõbrana teadsin sellest juba enne. Olin väga-väga kurb. Proovisin teda ümber veenda, aga see ei õnnestunud. See oli tema otsus. Lisaks on tore näha, et keegi teab, millal on aeg karjäär lõpetada ja edasi liikuda," ütles tuneeslanna.

Kontaveit pidi enda karjääri viimast turniiri alustama juba esmaspäeval, kuid vihmaste olude tõttu on eestlanna mäng kahel korral edasi lükkunud. "Olen Aneti matši oodanud, loodetavasti saab ta varsti mängida. Usun, et ilm on ka kurb, et ta lahkub ja ei luba tal mängida," sõnas Jabeur.

