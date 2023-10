Kontaveit: mu elu ei lõppenud ära sellega, et ma tennist enam ei mängi

Juulis edukale sportlaskarjäärile joone alla tõmmanud tennisist Anett Kontaveit kinnitas ETV saates "Hommik Anuga", et on nüüdseks lõpetamisotsusega täielikult rahu teinud, aga samas kardab pisut, kuidas ta tuleb toime kõikide asjadega, millega varem pole pidanud toime tulema.

"Ikka on tore vaadata neid asju. Natuke tuleb ikka pisar silma – uhke tunne ja hea meel on vaadata," ütles Kontaveit alustuseks videot enda tipphetkedest vaadates. "Samas tundub, nagu see oleks kuidagi ammu olnud juba."

"Ma ei oleks seda pooleli jätnud ilmaasjata. See seljavigastus on nende aastatega selliseks muutunud, et see hoiab mind nii palju tagasi, et tundsin, et ma ei saa enam sellel tasemel mängida. Eks see oli selline raske otsus," nentis ta. "Kuna olen selline inimene, kes mõtleb enne mingisuguseid suuri otsuseid väga kaua, siis tean, et see oli õige otsus ja ma olen sellega sada protsenti rahu teinud. Loomulikult oleks võinud veel saavutada seda ja kolmandat, aga ma tean, et sel ajal, kui ma mängisin, andsin endast sada protsenti, tegin kõike nii hästi, kui suutsin ja tean, et see oli õige otsus minu jaoks."

Anett Kontaveit Autor/allikas: Sara Falcão/FPT

22 aastat tagasi tennisetreeningutega alustanud ja 2007. aastast alates rahvusvahelisel tennisekarussellil keerelnud Kontaveit pidi profikarjääri 27-aastaselt lõpetama seljavigastuse tõttu, ametlik diagnoos on nimme lülivaheketta degeneratsioon. "See ongi lihtsalt ülekoormusest, kogu aeg selg saab [koormust] – jooksed nurgast nurka iga päev tundide viisi, see lihtsalt saab nii palju koormust, et sellised osad lihtsalt kuluvad ära, saavad liiga palju vatti," selgitas Kontaveit.

Küsimusele, kas ta ei osanud ennast hoida, vastas Kontaveit: "Ma arvan, et tippspordis peab tegema palju trenni. Enda hoidmine pole võimalus, kui sa tahad olla kõige parem selles, mida sa teed."

"Teadsin, et mingi hetk see karjäär peab läbi saama, tippsport ongi ju keha lõhkumine," lisas Kontaveit, kes karjääri viimastel kuudel mängis valuvaigistite toel. "Ma tahaks öelda küll, et ma ei kahetse, et seda tegin."

Anett Kontaveit saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kas selg teeb haiget ka igapäevaelus? "Jah, põhimõtteliselt küll, alaseljas. Pikalt staatilistes asendites olles on valus, mingite liigutustega on natuke valus, vahel jääb jõusaalis valusaks," rääkis Kontaveit. "Ei ole selline valu, et hakkaksin nutma ja peaksin koju minema, aga mingites olukordades ikkagi närib."

Mis hetk see on, kui saad aru, et ala, millele oled kogu elu pühendanud, on nüüd sellisel tasemel läbi? "See on üks keeruline hetk. Olen alati õppinud, teinud muid asju, olen tundud, et mul on ka muu elu väljaspool tennist. Ega mu elu siis ju ära ei lõppe. Aga kui see päriselt juhtub, on see tegelikult päris keeruline – palju keerulisem, kui ma arvasin. Nutsin ikka ka," tunnistas Kontaveit. "Hakkadki mõtlema, et olen ju kuueaastasest peale tennist mänginud, see tuleb mul ju hästi välja. Päris palju oli raskeid mõtteid."

Anett Kontaveit saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Ma arvan, et kõik see, mis ma saavutasin või mis ma korda saatsin, jõuab minuni alles natukese aja pärast. Praegu on selline rakkes olemine olnud," ütles ta. "Loomulikult sellel on mingid positiivsed küljed ka, saangi olla kodus, ei pea reisima enam iga nädal. Paljud need rasked asjad, mis tennisega kaasnesid, on nüüd selja taga. Aga üks asi, mida ma väga kardan, on see, kuidas ma kõikide nende asjadega – kodusolemise rutiini, külma ja pika talvega – toime tulen, millega ma ei ole kunagi varem pidanud toime tulema."

"Minu elu kindlasti ei lõppenud ära sellega, et ma nüüd tennist enam ei mängi," muigas ta. "Nii palju muid võimalusi on ka elus. Ma arvan, et olen küllaltki selline töökas ja tragi, loodan, et leian mingisuguse uue ja põneva asja, millega tegeleda. Ja äkki tõesti kuuleb minust veel."

Anett Kontaveit saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Palju oled tundnud puudust sellest, et sul pole vaba aega olla noor naine? "Nooremana tundsin sellest rohkem puudust. Nüüd mul on see vabadus teha, mida tahan teha. Ja ma lähen hommikul kell üheksa jõusaali ja teen iga päev trenni," naeris Kontaveit, kes jätkab ka veebi teel Indiana ülikoolis psühholoogiaõpinguid. "Mulle tegelikult meeldib ennast liigutada. Ma ei tee iga päev tennisetrenni, aga ma teen iga päev mingit trenni."

"Sotsiaalmeedias ma teadlikult ei postita nii palju treenimise- või tennisepilte, sest tunnen, et kuna olen sportlane olnud nii kaua, tahan jagada neid asju, mida teen väljaspool sporti, et inimesed võib-olla õpiksid natuke mind tundma," jätkas ta. "Kõik teavad, et ma mängin tennist ja teen trenni, aga inimesed ei tea, mida mulle meeldib teha väljaspool sporti. Mulle meeldib teha erinevaid asju. Nüüd olengi saanud veeta mõne nädalavahetuse Tallinnast väljas, kas või Saaremaal. Või käia Kreekas puhkamas. Mulle väga meeldib sõpradega aega veeta."

Kontaveit peab enda lahkumismängu 11. novembril Tallinnas tuneeslanna Ons Jabeuri vastu. Enne seda osaleb ta oktoobris veel ka Luksemburgis toimuval kutsetega turniiril.