Paarismängupartner Kasatkina: Kontaveit leiab kindlasti oma koha elus

Kontaveit ja Kasatkina mängisid karjääri jooksul ka korduvalt koos paarismängu. Näiteks eestlanna parim tulemus suure slämmi turniiridelt - kolmas ring 2019. aasta Prantsusmaa lahtistel on sündinud just koostöös Kasatkinaga.

"Saades teada, et ta lõpetab tema vanust arvestades üsna vara, oli see südantlõhestav," kommenteeris venelanna WTA kodulehekülje vahendusel. "Aga ma olen kindel, et Anett leiab elus õnne. Tal on nii palju huvisid. Ta on väga huvitav inimene ja ta kindlasti leiab oma koha."

Neli suure slämmi turniiri võitnud ja hetkel maailma esireketiks olev Iga Swiatek pidas Kontaveiti karjääri viimase mängu puhul samuti meeles. "Õnnitlused su karjääri eest ja aitäh iga mälestuse pärast," kirjutas poolatar Twitteris.