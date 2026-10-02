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Hyundai läks Sardiinias pausile kaksikjuhtimisega

Autoralli
Adrien Fourmaux - Alexandre Coria
Adrien Fourmaux - Alexandre Coria Autor/allikas: Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Autoralli

Sel nädalavahetusel tõmmatakse joon alla autoralli MM-sarja hooajale, kui peetakse Sardiinia ralli. Esimese täispika võistluspäeva pausi eel juhib üldarvestuses Adrien Fourmaux (Hyundai), kellele järgneb tiimikaaslane Thierry Neuville.

Hooaja viimase ralli neljapäeval toimunud avakatsel võidutses Oliver Solberg (Toyota), kes kaotas aga teisel katsel enam kui kümme sekundit. Katse võitis Fourmaux, kes kerkis kolmanda katsega mööda Sebastien Ogier'st (Toyota) ning näitas soliidset minekut ka neljandal katsel, saavutades pausiks konkurentide ees 4,6-sekundilise edu.

Teisel kohal jätkab tiimikaaslane Thierry Neuville, kes alustas päeva viiendalt kohatl, aga kerkis kolmanda katse võiduga teiseks. Esikolmikusse mahub veel Solberg, kes jääb Neuville'ist 3,5 ja Fourmaux'st 8,1 sekundi kaugusele.

Esimesele kolmele järgnevad Sami Pajari (Toyota; +10,7), Ogier (+23,0), Elfyn Evans (Toyota; +24,9) ja Josh McErlean (M-Sport Ford; +33,9). Teised jäävad juba enam kui kahe minuti kaugusele. Tahapoole jäävad näiteks Takamoto Katsuta (Toyota), Jon Armstrong ja Martinš Sesks (mõlemad M-Sport Ford) ning Dani Sordo (Hyundai), kes on pidanud juba rehvi vahetama.

MM-sarja üldarvestuses on Evans 230 punktiga liider, edestades Pajarit (213 p) ja Solbergi (209 p). Ükski neist kolmest pole varem maailmameistriks tulnud.

Juba WRC2 klassis MM-tiitli kindlustanud Robert Virves (Škoda) pole Sardiinias kõige paremat kiirust näidanud ning pidi neljandal katsel ka rehvi vahetama. Kaotus liidrile, soomlasele Teemu Suninenile (Toyota) on nelja katse järel üks minuti ja 53 sekundit.

Õhtupoolikul läbitakse veel kolm kiiruskatset.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

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25.-28. juuni Kreeka ralli

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30. juuli – 2. august Soome ralli

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