Kontaveit: loodetavasti õpin lõdvemalt võtma

Kuna tegemist saab endise maailma teise reketi hüvastijätuga, siis tunnevad ka maailma meediaväljaanded eestlanna vastu tavapärasest rohkem huvi. Näiteks voogedastuskeskkond Netflix on oma kaameratega väljas, et tabada Kontaveidi esitusi oma tennisesarja "Break Point" jaoks.

Eestlast intervjueeris ka The Independenti sõsarväljaanne i, mis uuris mängija tulevikuplaanide kohta pärast tennisega lõpetamist. "Ma õpin psühholoogiat. Olen seda nüüd juba kolm aastat teinud," vastas Kontaveit.

"Mul on veel mõni aasta minna. Nii et lisan natuke koormust, teen seda intensiivsemalt. Ma lihtsalt ootan väga, et saaksin kodus olla."

"Ma arvan, et minu jaoks tähtis pisut lõdvestuda," jätkas ta. "Ma arvan, et ma olen üsna selline, kes teeb üht asja sada protsenti ja siis järgmist asja sada protsenti. Mul on väga raske lihtsalt lõdvalt võtta. See on väga keeruline, nii et loodetavasti õpin seda natuke."

Kontaveidi konkurent ja sage treeningpartner Heather Watson usub, et eestlanna pole tennise jaoks siiski kadunud. "Olen tundnud Anetti palju aastaid. Teeme palju koos trenni. Ta on nii tore tüdruk," kiitis 31-aastane britt.

"Mul on tema profikarjäärist kahju, sest ta oli oma karjääri parimas hoos ja just siis tulid vigastused. Ma soovin talle parimat, aga mul on tunne, et see pole Aneti jaoks lõpp. Noh, ma loodan, et mitte. Tennise jaoks."