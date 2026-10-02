Manchester City kaebab Premier League'i süüdistused edasi

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ehk Premier League esitas kolm aastat tagasi Manchester Cityle 115 süüdistust finantsreeglite rikkumises, misjärel määrati juhtumiga tegelema ka sõltumatu komisjon. Eelmisel teisipäeval sai avalikuks, et City mõisteti süüdi kõigis peale ühe.

Liiga uurimise põhjal on tegemist 830 miljoni naelsterlingu ehk pea miljardi euro suuruse rikkumisega.

Teadaolevalt suurendas klubi kunstlikult sponsoritelt saadud tulusid, varjates sellega, kui suure osa eelarvest katsid omanikud. Premier League'is on ranged reeglid selle kohta, kuidas ühe klubi eelarve kujuneda võib ning omanikel ei ole võimalik üle teatud määrade meeskonda rahaliselt aidata. Klubi tõi uurimise all olevate hooaegade jooksul meeskonda 76 mängijat, kokku maksti nende eest üle miljardi naelsterlingu.

Reedel teatas Inglismaa jalgpalliliit lühikeses avalduses, et "sõltumatu komisjoni otsusel on mängu aususe ja usaldusväärsuse seisukohalt suur mõju". Alaliit lisas, et astub vajaduse korral karistavaid samme, kuid ei saa veel täpsemaid kommentaare anda. Säärastes olukordades võib karistus ulatuda alates rahatrahvist kuni kõrgliigast väljaheitmiseni.

Mõni tund hiljem teatas Manchester City klubi ise, et kaebab komisjoni otsuse edasi. "Klubi on kindlal seisukohal, et kõnealuses otsuses on selgeid vigu, mis on nii õiguslikud, põhimõttelised kui ka faktilised. Selline otsus on põhjendamatu," kirjutas klubi oma kodulehel. "Klubi ei ole süüdi Premier League'i esitatud süüdistustes ning iga seisukoha asjus on olemas ümberlükkamatu tõendusmaterjal."

Manchester City on tulnud viimase üheksa aasta jooksul kuuel korral Inglismaa meistriks ning võitnud ka Meistrite liiga. Tänavu pole nad Premier League'is ega Meistrite liigas veel ühtegi mängu kaotanud.