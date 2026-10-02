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Klopp sai Saksamaa peatreenerina esimese võidu

Korvpall
Florian Wirtz ja Jürgen Klopp
Florian Wirtz ja Jürgen Klopp Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Korvpall

Saksamaa meeste jalgpallikoondis avas neljapäeval Rahvuste liigas võiduarve, kui alistas kodupubliku ees Serbia 2:0. Tegemist oli peatreener Jürgen Kloppi esimese võiduga.

Sakslased läksid Münchenis toimunud kohtumist juhtima 39. minutil, mil Tom Bischof õigel ajal õiges kohas oli ja Florian Wirtzi posti tabanud löögi serblaste väravasse kõmmutas. 61. minutil sai Wirtz ikkagi ka tabamuse kirja, kui Liverpooli pallivõlur suurepärase esimese puutega ruumi leidis ja palli vastase võrku paigutas.

Saksamaa kontrollis mängutempot sisuliselt algusest lõpuni ning sai hulganisti võimalusi, vormistades kindla 2:0 võidu. Seejuures tegi Saksamaa ka hulganisti vahetuse ning andis näiteks Said El Malale, Vitaly Janeltile ja Mika Baurile koondisedebüüdi.

Tegemist oli Saksamaa esimese võiduga pärast suvise MM-i alagrupiturniiri, Rahvuste liigas on nad mänginud Hollandiga 1:1 viiki ning saanud Kreekalt 0:1 kaotuse. Ühtlasi tähistab võit Serbia üle Jürgen Kloppi esimest võitu Saksamaa peatreenerina. "Olen õnnelik, meeskond oli kaitses suurepärane ja mängis palliga hästi. See oli võrratu jalgpall," sõnas pikaaegne Liverpooli juhendaja.

Alagrupi liidrina jätkab aga Kreeka, kes mängis neljapäeval Hollandiga välja 2:2 viigi ja on kolme mänguga kogunud seitse punkti. Holland on viie silmaga teine, Saksamaal on neli punkti ja Serbia pole veel arvet avanud

Portugal jätkab A-tasandil täiseduga, alistades neljapäeval Taani 4:2. Wales saavutas poolajapausil kümnekesi jäänud Norra 2:1. Portugal on üheksa punktiga esikohal, Taanil, Norral ja Walesil on kõigil kolm punkti.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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