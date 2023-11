FOTOD | Anett Kontaveit pani karjäärile emotsionaalse punkti

Avasetis olid otsustavad hetked 4:4 seisult, kui Jabeur suutis Kontaveidi servi murda ning seejärel enda pallingul päästa viis murdepalli. Teises setis jäi Kontaveit küll 2:4 taha, aga võitis siis neli geimi järjest ja sellega ka teise seti. Matši kiires lõppmängus pääses Jabeur 7:5 ette, Kontaveit viigistas 7:7-le, aga kolm viimast punkti võitis maailma kuues reket Jabeur.

"Mul on olnud nii suur au siin sellise publiku ees olla ja et sain mängida Onsi vastu kes on suurepärane tennisemängija ja veel suurepärane inimene. Ja et meile tuli kohtunikuks Kader, kes on üks mu lemmikumaid kohtunikke," rõõmustas Kontaveit. "Mul on nii hea meel, et meil olid nii toredad pallipoisid ja joonekohtunikud."

"Mul on südamest nii hea meel, et sain kõigiga veel kord hüvasti jätta tenniseväljakul," lisas Kontaveit pisaraid tagasi hoides. "Mul on selline tunne, et olen elus midagi väga õigesti teinud, et olen suutnud sellise publiku siia kohale tuua."

"Tahan Anetti tänada, et ta valis minu enda lahkumismängu vastaseks, aga ma püüan teda endiselt veenda, et ta profitennisesse tagasi tuleks," ütles Jabeur. "Kuigi publik oli Aneti poolt, nagu oli ka arvata, aga mul on väga hea meel esimest korda Tallinnas olla ja rahvas oli suurepärane. Võib-olla kui teil on siin kunagi mõni turniir, tulen tagasi ja äkki Anett siis treenib mind."

"Tahan Anetti tänada, et ta kutsus mind enda kaunile kodumaale ja ma soovin Anetile kõige õnnelikumat elu. Loodetavasti näeme veel kuskil ja endiselt on pakkumine minu treeneriks hakata. Aitäh sulle kõikide nende ilusate hetkede eest väljakul!" lõpetas Jabeur.

Eelmise aasta suvel maailma teiseks reketiks tõusnud Kontaveit ütles suvisel pressikonverentsil, et tahtis enda viimase mängu siiski kodupubliku ees pidada.

"Mul on lihtsalt väga hea meel, et saan veel kodupubliku ees viimast korda mängida ja veel ühe korra mängida tennist, mida ma nii kaua olen mänginud, tegelenud ja armastanud. Mul on ootus, et see üritus saab olema üks vahva õhtu," ütles Kontaveit ERR-ile.

Jabeur on jõudnud kolmel slämmiturniiril finaali, viimati tänavu Wimbledonis. "Ta oli kõige esimene mängija, kelle peale ma mõtlesin, kui sellisest üritusest üldse juttu oli. Ta oli kõige esimene valik ja õnneks suhtus ta ise ka sellesse positiivselt," rääkis Kontaveit suvel.

27-aastane Kontaveit pidas enda profikarjääri viimase matši tänavu Wimbledonis, oktoobris osales ta tippspordist loobunud tennisistidele mõeldud turniiril Luksemburgis, kus sai ka esikoha.

Kontaveit debüteeris WTA tuuril 2012. aastal ning jõudis kokku 17 WTA turniiril finaali, võites neist kuus. 2021. aastal osales Kontaveit esimese eestlannana WTA finaalturniiril, kus pidi esikohamatšis tunnistama Garbine Muguruza 6:3, 7:5 paremust. Maailma edetabelis kerkis Kontaveit karjääri kõrgeimale kohale 2022. aasta juunis, kui temast sai maailma teine reket. Suure slämmi turniiril tegi ta parima tulemuse 2020. aasta Austraalia lahtistel, kus jõudis veerandfinaali.