Tamsalu-Neeruti maraton lükkub lumepuuduse tõttu edasi

24. Tamsalu-Neeruti maraton on edasi lükatud märtsi teisele nädalavahetusele lootuses, et selleks ajaks sajab maha piisav kogus suusalund.

"Hetkel on raja põhi klaasjas jää ning lumelisa pole tulnud nii palju, kui lootsime. Kuna pole ka selge, kui palju lund järgmistel päevadel tuleb, siis ei näe võimalust maratoni sel nädalavahetusel korraldada. Uueks maratoni ajaks on hetkel 12. märts ning loodetavasti on lumeolud selleks ajaks head," sõnas 24. Tamsalu-Neeruti maratoni peakorraldaja Vahur Leemets lootusrikkalt, lisades, et jooksvat infot maratoni kohta leiab Estoloppeti veebilehel ja Facebookis.

Etapid Estoloppet 2023 sarjas:

10-11.02.2023, 45. Alutaguse Maraton

19.02.2023, 49. Tartu Maraton

25.02.2023, 25. Tallinna Suusamaraton

04.03.2023, 46. Haanja Maraton

12.03.2023, 24. Tamsalu-Neeruti Maraton