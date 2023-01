Tartu Maraton ära ei jää, kuid võib halvemal juhul muutuda ühismatkaks

Kuu aja pärast on kavas Tartu Maraton. See üks legendaarsemaid rahvaspordiüritusi korraldajate kinnitusel ilma tõttu ära ei jää, küll aga võib see muutuda suusamaratoni asemel suureks ühismatkaks.

Lumepuudus on Tartu Maratoni korraldajatele peavalu teinud varemgi, näiteks jäi suusamaraton ära 2020. aastal. Nii on ka varuplaanid ammu paigas.

"Esimesel võimalusel me üritame veel Tehvandi keskusega koos kunstlund toota nii palju, et me saaksime kunstlume varuda ja ära kindlustada, et kuue-seitsmekilomeetrine ring oleks tagavaraks võtta. Ja kui see ka ei õnnestu, siis rakendub juba mingisugune matkaversioon sarnaselt 2020. aastaga, kui üldse lund ei olnud," ütles Tartu Maratoni tegevjuht Indrek Kelk.

Kogu 63-kilomeetrisel põhitrassil siiski maa täiesti must ei ole. Elvas, finiši juures saab küll pigem uisutada kui suusatada, aga rajameistrile annab jäätunud pind siiski veel lootust.

"Sellest 60 kilomeetrist vast 10 kuni 15 ei ole suusatatav, kõik need lagedad põllud ja nukid on paljad. Ülejäänud kohtades peaks jääpõhi all olema nagu siin, Elvaski näha on. Siis on lootust, et kui väike kirmes lund peale tuleb, siis on võimalik midagi teha, et ei tule maa kohe välja," ütles Tartu Maratoni pearajameister Assar Kütt.

Eriti kurb on korraldajate sõnul see, et suusasõbrad ei saa praegu maratoniks valmistudagi. Ka registreerunuid on praegu veel kõigest ligi 3000.

Tegelikult ei tasu veel suuski nurka visata. "Kuu aega on aega. 2001. aastast meenub selline stsenaarium, et maratoni toimumisnädala esmaspäeval oli pilt enam-vähem samasugune, võib-olla kraadikene külmem. Esmaspäeva õhtul hakkas vaikselt lund tulema ja kolmapäeva hommikuks oli 25-30 sentimeetrit värsket lund, külma 20 kraadi ja üks ilusamaid maratone tuli," rääkis Kelk.

49. Tartu Maraton on planeeritud 19. veebruariks.