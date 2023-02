Tartu maratoni korraldaja: kui vihma ei tule, siis ei tee plusskraadid rajale midagi

"Täna hommikune seis on tõesti väga hea, öösel lisandus viis sentimeetrit lund. Hetkeseisuga on Tartu maratoni rada algusest lõpuni päris ilusasti suusatatav. Eilsed (pühapäevased - toim) pildid näitasid, et jäljelõikaja tõmbas mõnes üksikus kohas musta juti välja. Kui täna traktor rajale läheb, on pilt parem, nii et eeloleva nädalavahetuse sündmuste kontekstis ei tohiks originaalraja kasutamises ühtegi küsimust olla," avaldas Kelk.

"Ilmaoht on alati olemas. Praegu saame kindlamalt vaadata järgmise seitsme päeva peale. Usume, et eeloleval nädalavahetusel toimuv teatemaraton möödub probleemideta. Milline on seis kahe nädala pärast? Selles ei saa kindel olla. Tugev sulalaine võib väga katastroofiliselt mõjuda. Kahjuks see rada, mis meil detsembris sai tehtud, sulas lageda peal ära. Jääpõhjad õnneks säilisid, aga olukord on siiski haavatav," jätkas Tartu maratoni tegevjuht. "Olen ikkagi optimistlik, praegused ilmaennustused lubavad järgmise nädala jooksul külmakraade. Päeval võib vahepeal tulla soojakraade, aga kui vihma ei tule, siis ei tee plusskraadid rajale midagi."

Kelk nentis, et paljud võimalikud osalejad on veel kõhkleval seisukohal. "Julgustan suusasõpru, enam pole midagi tagasi hoida! Meie teeme kõik, mis võimalik. Jaanuari alguseks oli registreerunud 2600-2700 osalejat, praegu ootavad paljud lähipäevade ilmaennustusi. Arvan, et kõhklejad saavad murtud ning tuleb üks vahva ja rahvarohke Tartu maraton. Seda enam, et igasugused koroonakollid meid enam ei kiusa."