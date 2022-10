Reinsalu: Venemaa ja Valgevene sportlastel ei tohi olla kohta rahvusvahelistel võistlustel

Välisminister Urmas Reinsalu saatis kolmapäeval ametliku pöördumise Rahvusvahelisele Olümpiakomiteele (ROK), et rõhutada, et piirangud Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemisele rahvusvahelistel võistlustel peavad püsima, kuni Ukraina-vastane sõda jätkub.

Reinsalu pöördus ROK-i presidendi Thomas Bachi poole seoses aruteludega Venemaa ja Valgevene sportlaste vastu kehtestatud piirangute üle.

"Olukorras, kus Venemaa sõda Ukraina vastu on kestnud juba üle kaheksa kuu ja viimasel ajal eskaleerunud, peab meie toetus Ukrainale olema tugevam kui kunagi varem. See tähendab, et me ei tee ühtki mööndust senistes agressorriigi vastastes meetmetes, vaid vastupidiselt peame jätkama Venemaa igakülgset survestamist, et sõda Ukraina vastu lõppeks," ütles Reinsalu.

Välisminister tõi oma pöördumises Bachile välja, et kui leevendada Ukraina vastases agressioonis osalevate riikide sportlaste vastu kehtestatud piiranguid, et võimaldada võistlemine sõda mittetoetavatel atleetidel, siis paneks see Ukraina sportlased väga keerulisse olukorda.

"On mõeldamatu, et rahvusvahelisel spordiareenil seisavad nad kõrvuti, kui samal ajal toimuvad Ukrainas sihilikud rünnakud tavaelanike, kodumajade ja tsiviiltaristu pihta. Piirangud peavad püsima, kuni Ukraina-vastane sõda jätkub," sõnas Reinsalu.