ROK-i president soovib sõjavastaseid Venemaa sportlasi tagasi areenile

Rahvusvahelise olümpiakomitee presidendi Thomas Bachi sooviks on tuua rahvusvahelisse sporti tagasi need Venemaa sportlased, kes ei toeta sõda Ukrainas.

Vahetult pärast sõja puhkemist andis rahvusvaheline olümpiakomitee erinevatele spordialaliitudele juhise Venemaa ja Valgevene sportlased oma võistlustelt eemaldada.

"See ei tähenda tingimata Venemaa tagasitoomist. See tähendab Venemaa passiga sportlaste, kes ei toeta sõda, tagasitoomist," sõnas Bach intervjuus väljaandele Corriere della Sera.

"See on meie dilemma - sõda ei alustanud Venemaa sportlased. Aga me nägime, kuidas mõnede riikide valitsused ei tahtnud enam rahvusvahelise spordi autonoomiat austada."

"Seetõttu oleme pidanud võtma kasutusele kaitsemeetmed, et hoida veidigi ohje endi käes ja mitte kaotada kogu autonoomiat," lausus sakslane. "Ja see on teisalt ka põhjus, miks me peame nägema, uurima, kuidas ja millal saame oma ülesande juurde naasta, et tuua kõik tagasi kokku, ükskõik, millises formaadis."

Bach rõhutas, et veebruaris välja antud juhised kehtivad endiselt, aga sport peab mõtlema ka tulevikule. Mõned 2024. aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlused on juba toimunud.

"Soovitustes pole muudatusi... oleme väga tänulikud rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes neid järgivad," lisas ROK-i president.

"Olümpialiikumise missiooniks on tagada rahu, nii et me peame vaatama, kuidas saame rahu saavutamisele kaasa aidata. Ma arvan, et meie peamine panus on ikkagi olümpiamängude korraldamine ja ja sport üleüldiselt, mis ühendab inimesi ja inimkonda."