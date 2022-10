Venemaa ja Valgevene väidavad, et leidsid ANOC-i peaassambleel toetajaid

Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov ja Valgevene olümpiakomitee peasekretär Ksenija Sankovitš rääkisid pärast rahvuslike olümpiakomiteede liidu (ANOC) peaassambleel osalemist, et mõlemal riigil on üha suurenev toetus rahvusvahelisse sporti naasmiseks.

Pozdnjakov ja Sankovitš usuvad, et peaassambleel osalemine tõi kaasa "mõningast soojenemist" mõlema riigi suhtes.

Peamiselt Euroopa riigid, kõige häälekamalt Taani, kritiseerisid ANOC-i peaassamblee esimesel päeval Venemaa ja Valgevene kohalolekut, Läti aga boikoteeris üritust täielikult. Briti delegatsioon sõitis üritusele, kuid keeldus Venemaa ja Valgevene delegatsioonide kohaloleku tõttu saali sisenemast.

Samas oli Venemaal ja Valgevenel ka toetajaid. Näiteks Sri Lanka tegi ettepaneku, et Venemaa ja Valgevene sportlased võiksid taas rahvusvahelisel tasemel võistelda ja neid ei tohiks Ukraina sõja eest karistada.

"Minu arvates on peaassamblee peamine tulemus see, et valdav enamus maailma olümpiakomiteedest usub, et sportlaste diskrimineerimine poliitilistel põhjustel on lubamatu," sõnas Pozdnjakov Insidethegamesi vahendusel.

"Seda kinnitas ka rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach, kes andis veenva vastuse radikaalsetele rünnakutele venelaste ja valgevenelaste vastu. Näeme, et meie argumendid on enamus juhtudel mõistetud ja aktsepteeritud. Oleme tänulikud kõikidele, kes avalikult räägivad meie sportlaste vastu suunatud sanktsioonide tühistamise eest," lisas Pozdnjakov.

Ksenija Sankovitš tunnistas, et Valgevene kaasamisele rahvusvahelisse sporti on endiselt vastuseisu, kuid ta lisas, et ANOC-i peaassamblee näitas ka märgatavat toetuse kasvu.

"Tõepoolest, näeme mõningast soojenemist ja mõistmist, kuid meie jaoks on peamine, et meie sportlased lubataks rahvusvahelistele võistlustele. Tunneme mitmete riikide toetust, kuid on ka neid, kes on vastu. Need on peamiselt Euroopa riigid," ütles Sankovitš.

"Euroopa riikide vastuseis takistab meie sportlaste osalemist eelseisvatel kõrgetasemelistel võistlustel - Euroopa noorte olümpiafestivalil ja Euroopa mängudel. Ometi peab meie arvates varem või hiljem valitsema terve mõistus. Oleme endiselt valmis dialoogiks ja kõigi küsimuste käsitlemiseks."

ROK-i president Thomas Bach ütles peaassambleel, et organisatsiooni jaoks ei ole "õige aeg" muuta oma soovitusi, et rahvusvahelised liidud jätaksid Venemaa ja Valgevene sportlased ja ametnikud oma võistlustelt välja. Samas märkis Bach, et sportlased ei tohiks ühelgi juhul olla oma valitsuse tegude ohvrid.