Eesti pani Suurbritannia vastu peo püsti, saades esimese võidu EM-il

Mängu esimesed kaks punkti läks Suurbritanniale, kuid sealt edasi oli eestlaste etteaste. Drell tegi kaks kiiret korvi vastu ning Eesti asus 4:2 juhtima. Edu kasvas vahepeal kuuele punktile, kuid britid vähendasid vahe ühele punktile. Veerandaja võitsid eestlased 24:18.

Teisel veerandajal hakkas järjest kolmepunktiviskeid Eesti koondisel sisse kukkuma ning peagi oli vahe Suurbritanniaga juba 15 punkti. Britid siiski kosusid ning tulid lähemale. Poolajaks juhtis Eesti 49:36.

Teine poolaeg jätkus Eesti domineerimine, suurendades vahe juba 25 punktile. Veerandaeg võideti 29:17.

Viimane veerandaeg algas rahulikumalt. Mõlemad meeskonnad tegid palju eksimusi ning visked ei tabanud. Esimesed kolm minutit ei saanud kumbki koondis ühtegi punkti. Oli selge, kes võitjana väljub ning ka selle veerandaja võitis Eesti 16:9.

Eestlaste parimana viskas Henri Drell 20 punkti, võttis kolm lauda ja andis ühe resultatiivse söödu. Siim-Sander Vene lisas 18 silma ning Maik-Kalev Kotsar tõi 15 punkti ja võttis kaheksa lauapalli. Kristjan Kitsing panustas 14 ja Janari Jõesaar 11 punkti.

Suurbritannia parim oli Myles Hesson 14 punktiga. Carl Wheatle ja Patrick Whelan lisasid 12 silma.

Eesti koondisel on sel turniiril ees veel vähemalt üks kohtumine, kui neljapäeval Eesti aja järgi kell 18.00 mängitakse tugeva Kreeka ning Giannis Antetokounmpo vastu.

Eesti korvpallikoondis alustas EM-finaalturniiri 62:83 kaotusega Itaaliale. Teises kohtumises kaotati napilt ühe punktiga Ukrainale. Kolmandas mängus tuli taas vastu võtta napp 70:73 kaotus Horvaatia koondiselt.

Eesti paikneb enne mängu Suurbritanniaga tabelis viiendal kohal just brittide ees. Paberil on saareriik kõige mängitavam vastane. Suurimad punktitoojad vastastel on Luke Nelson (keskmiselt 14 punkti mängu kohta), Myles Hesson (13,7) ja Gabriel Olaseni (9,3).

Suurbritannia on sel turniiril mänginud Ukrainaga, kellele kaotati suurelt 61:90. Horvaatiale kaotati 65:86 ning Kreekale jäädi alla 77:93.

"Jälle lähme võitlema samamoodi. Proovime juhtida seda mängu ja siis selle lõpu oma kasuks ära kallutada ühe korra. Kaks korda ei ole hakkama saanud sellega, loodetavasti siis Suurbritannia vastu suudame," kommenteeris Eesti koondise tagamängija Kristian Kullamäe.