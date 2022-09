Kerde: poistel on puudu suurte mängude kogemusest

Eesti korvpallikoondist 2001. aasta EM-finaalturniiril juhendanud Üllar Kerde sõnul on nooruslik meeskond kahes senises kohtumises saanud hästi hakkama ja neis on ka potentsiaali Horvaatiat üllatada.

"Viimase mängu lõpp jäi kripeldama, aga esimeses mängus mängiti päris hästi," sõnas Kerde ETV spordisaates. "Itaalia on kõva, nad mängivad kodus, nende meeskond on nii hästi komplekteeritud, et raske oli midagi rohkemat tahta."

"Minu jaoks on koondise kõige suurem liider [Maik-Kalev] Kotsar, on selge, et tema on palli kätte saades vastastele väga ohtlik. [Kristian] Kullamäe, [Kerr] Kriisa ja [Sander] Raieste: neid poisse on küll, kes oskavad mängida."

Eesti on kaotanud mõlemad seni toimunud kohtumised, kui avavoorus jäädi alla võõrustajale Itaaliale ning siis saadi dramaatiline ühepunktiline kaotus Ukrainalt. Esmaspäeval ootab koondist tugev Horvaatia.

"Milano turniiril on järgmised mängud päris tugevate vastastega. Üks mäng Suurbritannia vastu tuleb kindlasti võita, aga Kreeka ja Horvaatia on väga tugevad. Horvaatia valikuvõimalus on väga suur, nende mängijad on selliste mängudega harjunud ja nende vastu on väga raske. Mina loodan, et kui Eesti koondis näitab sama mängu mis esimeses ja ka teises mängus, võib väga huvitav päev tulla," sõnas Kerde.

Kas Eesti koondis peaks järgmiste mängude eel tegema vaimseid või puhtalt taktikalisi korrektuure? "Vaimselt ma ei ütleks, mõnikord mulle tundub, et vaim käib üle," ütles Kerde. "Korvpalli mängitakse mõistusega, tuhhiga mängitakse suhteliselt vähe. Poistel on puudus sellest, et neil ei ole sellise mängu kogemust. Vastased mängivad nii vastutusrikkaid mänge iga nädal, meie omad mitte. Kui meie viis-kuus mängijat saaks korralikes võistkondades harjutada, siis lootes, et kolme aasta pärast taas finaalturniiril oleme, on see võistkond hoopis teist nägu."

Eesti korvpallifänne ohjab EM-il korvpalliliidu projekti "kuues mees Milanos" juht Oliver Läll. "Kõigil on hääled kadunud ja olen neid manitsenud, et nad peavad sellega tegelema! Esmaspäeval peame olema veel tugevamalt kuulda. Fännide taha midagi ei jää, paneme kindlasti juurde," tõdes Läll otse Milanost.