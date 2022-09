Kriisa Horvaatiaga mängu eel: individuaalselt on nad väga kõvad

"Olgugi, et tulemused ei ole veel tulnud, on kogemus väga lahe ja punt on väga pull. Saab rahul olla, kogemus on väga vinge," oli Kriisa kommentaar enne Horvaatia mängu.

Kriisa arvates on EM-i tase väga kõrge.

"Konkurents on tõesti kõva siin. See võib olla tugevam, kui MM. Väga tugev EM ja ei tea kas tulevikus üldse nii tugevat EM-i saab," sõnas Kriisa.

Kerr Kriisa isa Valmo Kriisa käis koondisega 2001. aastal EM-finaalturniiril.

"Ta on siin kohapeal mänge vaatamas käinud ja paar asja on ta ikka öelnud," ütles Kerr Kriisa oma isa Valmo kohta.

Eesti koondise noorima liikme Kriisa sõnul on horvaatlased individuaalselt väga kõvad, kuid tema arvates pole meeskonna sisekliima kõige parem.

"Nüüd ei ole kaotada enam midagi. Tuleb endast kõik anda ja nautida. Horvaatlased, nad suhteliselt vihkavad üksteist. Mängupilt ei ole väga ilus. Individuaalselt on nad väga kõvad vennad, aga Horvaatia koondises küll ei tahaks mängida, kui selline keskkond seal on. Mingid võimalused meil ikka tekivad, aga peab rohkem hakkama asja nautima," lisas Kriisa.