Uus ameeriklane vedas Tartu viimases kontrollmängus kindla võiduni

Tartu võitis kodusaalis avaveerandi 13:11 ning tegi siis teise perioodi lõpus sisse suure vahe, kui lõpetas avapoolaja 40:28 eduseisus. Kolmas veerandaeg kuulus võõrustajatele juba seisuga 29:11.

Emajõelinna meeskonna resultatiivseim oli 19 minutiga 21 punkti visanud Keith Palek (kaugvisked 4/4, kahepunktivisked 3/6, vabavisked 3/3), kes lisas ka viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget. Rasmus Andre lisas kümme ja Robert Valge üheksa punkti.

Viimsi tabas 52 viskest 19, sealjuures 16 kaugviskest vaid kaks. Tartu viskeprotsent oli 51,5. Külaliste parimana kogus Erki Urvik 16 punkti, Gert Suvi lisas 13 punkti ja seitse lauapalli, Oliver Pere 11 punkti.

Tartu jaoks algab Eesti-Läti liiga 24. septembril, kui kodusaalis võõrustatakse uues kuues Bigbank/Kalevit.