Valmo Kriisa: poisid olid väga tublid!

"Ütlesin pärast mängu poistele, et nad olid väga tublid, selles mängus polnud midagi häbeneda. Lõpptulemus jäi väikeste hetkede taha, aga muidu olid väga tublid! Ega kohe ei saagi kõik hästi minna," kommenteeris Kriisa Horvaatia mängu.

Rahvuskoondise kunagine mängujuht tõdes, et fännina on tal raske kaasa elada. "Raske on vaadata. Olen üldse esimest korda tulnud sellist turniiri vaatama. Väga põnev on ja olen üllatunud, et siin on nii palju eestlasi. Nad on ka väga positiivselt meelestatud, et jätavad poisid pärast valusaid kaotusi ellu."

"Platsile ma ei kibele, aga tahaksin, et mängijatesse suhtutaks natukene leebemalt. Nad on ikkagi noored ja on näha, et kohati tehakse neile liiga, aga eks see karastab."

Vanem Kriisa kuulus 2001. aasta EM-il Eesti koondise koosseisu, kuid toona kaotas Eesti kõik kolm alagrupimängu, sealhulgas ka esmaspäevasele vastasele Horvaatiale.

"Praegu tagantjärgi mäletan, et siis tuli üks saun teise otsa. Võiduvõimalusi väga polnud, võitlesime küll kõvasti, aga ikkagi kaotasime. Mida siin on hea näha, on lootus. Siin võib mängida küll ja poisid tõestavad seda. Iga mänguga on natukene paremaks läinud, aga nüüd hakkab füüsis olulist rolli mängima. Homme (teisipäeval - toim) tuleb Suurbritannia vastu väga raske mäng."