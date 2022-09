Jõesaar: kaks väga rasket kaotust jäävad kripeldama

"Usun, et meil on hästi toimunud üleüldine mäng. Oleme omad asjad ära teinud ja head energiat toonud. Kripeldama jäävad loomulikult kaks väga rasket kaotust. Oleks need ära näpanud, oleks teine lugu," sõnas Eesti koondislane Janari Jõesaar enne mängu Kreekaga.

Jõesaare sõnul lähevad nad viimast mängu ikkagi täiega mängima, hoolimata sellest, et edasipääsu lootused on kadunud.

"Pead norgu ei lase. Üks mäng mängida veel. Anname parima ja teeme mis suudame," ütles Jõesaar ERR-ile.

Jõesaar ütles, et tundis end EM-il just esimeses mängus Itaalia vastu kõige paremini, kus ta tegi hiljem ka natuke põlvele liiga, kuid vigastuseks liiga tõsiseks õnneks ei osutunud.

"Esimene mäng Itaalia vastu tundsin end hästi. Poolaja lõpus tegin üles hüpates põlvele liiga. Natuke on häirinud, aga õnneks ei ole midagi tõsist," sõnas Jõesaar väikese põlvevigastuse kohta.

Jõesaar on EM-il visanud keskmiselt 7,5 punkti, võtnud kolm lauapalli ja andnud 1,5 resultatiivset söötu.

"Olen tundnud neid pikalt ja mulle sobib kõik, mis nad teevad ja otsustavad. Mul midagi halba küll öelda ei ole," ütles Jõesaar peatreeneri Jukka Toijala ja abitreenerite kohta.