Sokk Kreekast: nad on staarile orienteeritud võistkond

"Pettumuseks seda küll ei saa nimetada," ütles Sokk väheste mänguminutite kohta. "Eks see suvi näitas nii mõndagi juba ja meil oli Jukkaga (koondise peatreener Toijala – toim) neid jutuajamisi küll, et mis mu roll võiks olla siin võistkonnas. Tahes või tahtmata on meeskonnas 12 mängijat ja see 11. ja 12. mängija on pigem igaks juhuks kaasa võetud, kui keegi peaks vigastada saama. Rotatsiooni ei saa liiga suureks ajada mängudel. Olen täitsa rahul, poisid on tublid olnud ja igas mängus oleme sees. Võite võiks rohkem olla, võiks ka sinna vahegruppi saada, aga mis seal ikka."

Mis koondisel nendes esimestes mängudes on hästi toiminud ja mis on see, miks edasipääsu ei tulnud? "Hästi on see, et vormiajastus on väga õige olnud. Tundub, et kõikidel on väljakul väga mõnus olla, keegi ei jookse energiast tühjaks. See ongi võib-olla see märksõna, et oleme igas mängus energilised olnud ja teistega sama jalga käinud kogu aeg, ei ole kellestki otseselt maha jäänud. Itaalia oli esimene mäng, osad visked läksid mööda. Korvpall on ju ikka detailides kinni. Aga ülejäänud mängudes oleme ju ikkagi väärinud ka võitu. Nii on vahel," arutles Sokk.

Küsimusele, kuidas võrrelda praegust 2015. aasta finaalturniiriga ja mis on suurim erinevus toonasega, vastas Sokk: "Väga palju on muutunud. Hästi palju võetakse ettevalmistamata viskeid. Korvpall läheb järjest kiiremaks ja füüsilisemaks. Kindlasti on võistkonnad pikkuse mõttes suuremaks läinud. Palju on muutunud. Tundub ka, et koondised on nooremaks läinud, enam pole vanu koondiseid, kus oleks keskmine vanus üle 30."

Kas 33-aastaselt tunned ennast raskelt? "Ei, mitte raskelt," muheles Sokk. "Selles mõttes on hea vaadata seda, nagu ka meie märksõna, energiline ja kiiremat sorti mäng. Vahepeal kannatavad otsusetegemised, aga ehk see tuleb veel kogemustega."

Viimases mängus läheb Eesti koondis vastamisi Kreekaga. "Nad on hästi staarile orienteeritud võistkond. Nad võivad olla loovad mängijad, klassi on omajagu, aga võib-olla neil ei ole nii palju seda vabadust, mis võiks ühel tiitlipretendendil olla," rääkis Sokk. "Kindlasti nad on väga tasemel tiim ja füüsiliselt väga võimsad, oskustelt niikuinii, neil on üks maailma parimatest mängijatest. Neil ei tohi ka emotsiooni üles lasta. Kui selle lased käest ära ja nad saavad tuhhi üles, siis on neid raske juba peatada."