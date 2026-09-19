Tilga saavutas Talence'is kümnenda koha, võitjaks tuli Skotheim

Tilga alustas võistlust 100 meetri ajaga 10,98, hüppas kaugust 7.16, tõukas kuuli 14.86, hüppas kõrgust 1.94 ja lõpetas avapäeva 400 meetri jooksus ajaga 49,10. Teisel võistluspäeval püstitas ta 110 meetri tõkkejooksus isikliku rekordi 14,58, heitis ketast 49.72, hüppas teivast 4.61, viskas oda 65.00 ning tõmbas võistlusele joone alla 1500 meetri jooksus kirja saadud 4.33,94-ga.

Võitjaks tuli norralane Sander Skotheim 8630 punktiga (10,69 - 7.89 - 13.98 - 2.00 - 47,78 - 14,13 - 43.83 - 5.31 - 60.45 - 4.27,27). Ta tõusis kokkuvõttes teisele kohale kettaheite järel ja kerkis liidriks odaviske järel. Säravaima tulemuse tegi norralane teivashüppes, kus võttis alavõidu 5.31-ga ning jäi kolm aastat tagasi püstitatud isiklikust tippmargist nelja sentimeetri kaugusele.

Teise koha teenis ameeriklane Hakim McMorris (8599) ja kolmandaks tuli kodupubliku rõõmuks Makenson Gletty (8381). Esikolmiku ja Tilga vahele mahtusid ameeriklane Harrison Williams (8380), hollandlased Jeff Tesselaar (8355) ja Sven Roosen (8353), ameeriklane Devon Williams (8288), kanadalane Damian Warner (8238) ja valitsev olümpiavõitja norralane Markus Rooth (8209). Üle 8000 punkti kogusid veel itaallane Dario Dester (8149) ja šveitslane Andrin Huber (8114).

Seitsmevõistluse võitis kolmekordne olümpiavõitja belglanna Nafissatou Thiam 6482 punktiga (13,73 - 1.85 - 15.10 - 24,96 - 6.05 - 51.51 - 2.13,66). Teisele kohale tuli sakslanna Anna-Elisabeth Ehlers 6374 punktiga ja kolmanda koha sai belglanna Noor Vidts 6329 punktiga.