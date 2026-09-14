Läti tuli ka 3x3 korvpalli Euroopa meistriks

Belgias Antwerpenis peetud EM-il läbis Läti alagrupi täisedu kahe võiduga. Veerandfinaalis alistati võõrustajamaa 21:18, poolfinaalis saadi 17:15 jagu Prantsusmaast ning finaalis alistati 19:10 Holland. Pronksimängus oli Prantsusmaa 21:14 parem Serbiast, kes oli veerandfinaalis konkurentsist lülitanud tiitlikaitsja Leedu.

Läti koosseisu kuulusid Kristaps Gluditis, Rihards Kuksiks, Nauris Miezis ja Zigmars Raimo. See oli Lätile teine EM-tiitel, esimene kuld võideti Euroopa meistrivõistlustel 2017. aastal. Aasta hiljem tuli hõbedaga leppida, 2023. aastal võideti pronks ja mullu hõbe. Lisaks sellele, et Läti on valitsev maailmameister, on neil auhinnakapis ka Tokyo olümpia kuldmedal. Kaks aastat tagasi Pariisis jäädi neljandaks.

Eesti koondis kaotas tänavusel EM-finaalturniiril alagrupis Prantsusmaale ja Saksamaale ning edasi ei pääsenud, lõpetades turniiri 11. kohaga.

Naiste seas tuli 3x3 korvpalli Euroopa meistriks Holland, alistades finaalis 16:13 Hispaania. Pronksimängus sai Aserbaidžaan 21:18 jagu Sloveeniast.