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Esimeses Euroliiga superkarikamängus kohtuvad Olympiakos ja Real

Korvpall
Olympiakosi mängijad Fenerbahce üle saadud võitu tähistamas
Olympiakosi mängijad Fenerbahce üle saadud võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Esimest korda toimuva Euroliiga superkarikamängus kohtuvad laupäeval Dubais võistlussarja valitsev meister Olympiakos ja Hispaania korvpallihiid Madridi Real, kes läksid omavahel vastamisi ka kevadises finaalis.

Euroliiga superkarikas on tänavu esimest korda toimuv võistlus, mis kuulutab Euroliiga hooaja ametlikult alanuks. Dubaisse reisisid võõrustajatega rinda pistma kolm viimastel aastatel sarjas parimaid tulemusi näidanud meeskonda ning reedestes poolfinaalides alistas Olympiakos 92:90 Fenerbahce ning Real 98:95 Dubai.

Valitsev Euroliiga võitja Olympiakos oli Fenerbahce vastu suure osa mängust tagaajaja rollis ja veel kolmanda veerandaja viimasel minutil juhtis Türgi klubi 78:67, Olympiakos tegi aga otsustava perioodi alguses 8:0 vahespurdi ja jõudis viigini.

Hea mängu teinud Evan Fournier viis Euroliiga meistri 53 sekundit enne lõpusireeni kahe punktiga juhtima, Fenerbahcel oli veel võimalusi viigistada või võita, ent Talen Horton-Tucker eksis ning ründelaua järel sai Jean Montero Wade Baldwini viimasele viskele sõrmed vahele.

Fournier kogus võitjate resultatiivseimana 19 punkti, Donta Hall sai 12 punkti ja 12 lauapalliga kirja kaksikduubli. Montero toetas meeskonda 13 ja Cory Joseph 10 punktiga. Fenerbahcet vedasid Shavon Shields 18 ja Braxton Key 17 punktiga.

Laupäevases finaalis kohtub Olympiakos Madridi Realiga, kes oli õhtuses poolfinaalis lisaaja järel võõrustajast Dubaist üle 98:95. Suurt rolli mängis Hispaania klubi võidus Timothe Luwawu-Cabarrot, kes tabas neljandal veerandajal kolm kaugviset, sealhulgas ühe 25 sekundit enne normaalaja lõppu, mis viis mängu lisaajale.

Seal haaras Real kiirelt 96:88 eduseisu ning kuigi Elie Okobo tõi kodumeeskonna tagasi mängu ja McKinley Wrightil oli võimalus kohtumine teiselegi lisaajale saata, teenis kevadine finalist lõpuks võidu. Luwawu-Cabarrot viskas 20 punkti ja andis kuus korvisöötu, Walter Tavares lisas 20 punkti ja seitse lauapalli. Okobo tõi Dubai kasuks 24 punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

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