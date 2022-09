Hispaania sai raske võidu Türgi üle ja kindlustas sellega A-alagrupi võidu

Türgi võitis esimese veerandaja 18:17, kuid Hispaania võitis omakorda järgmised kaks veerandaega 21:16 ja 18:16. Viimasel veerandajal tuli Türgi ohtlikult lähedale, kuid viimase minutiga otsustasid hispaanlased siiski asja enda kasuks ära.

Mängu kaks suurimat punktitoojat tulid Türgist. Cedi Osman säras 20 punkti ja viie lauapalliga. Furkan Korkmaz panustas 16 silma ja Alperen Sengun tegi kaksikduubli, visates 14 punkti ja võttes 12 lauapalli. Hispaanlaste poolelt viskas Willy Hernangomez 15 punkti ja võttis seitse lauapalli. Lorenzo Brown (Hispaania) panustas 11 silmaga.

Hispaanial on viiest kohtumisest kirjas neli võitu ning üks kaotus, millega nad on ka alagrupis liidrid. Türgi hoiab teist kohta kolme võidu ja kahe kaotusega. Mõlemad koondised on edasipääsu taganud.