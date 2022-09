Prantsusmaa koondis sai korvpalli EM-il teise võidu järjest

Esimesed kaks veerandaega möödusid pigem punkt-punktis. Prantsusmaa juhtis esimese veerandtunni järel 21:17. Teine veerandaeg kaotati ühe punktiga 22:21 Ungarile.

Teisel poolajal pani Prantsusmaa oma paremuse maksma, kui kolmas veerandaeg võideti 25:14. Viimasel veerandil hakkas Ungari jõuliselt lähenema, võites ka selle 21:11, kuid prantslaste alistamiseks sellest ei piisanud.

Mängu parimana viskas Adam Hanga (Ungari) 18 punkti. Prantslaste parimatena tõid Guerschon Yabusele 17 ja Rudy Gobert 15 silma. Evan Fournier (Prantsusmaa) lisas 12 punkti.

Prantsusmaa on B-alagrupis neljandal kohal, olles kogunud viis punkti. Teisel kohal oleval Sloveenial ning kolmandat kohta hoidval Bosnia ja Hertsegoviinal on samuti viis punkti. Ungari on viimasel ehk kuuendal kohal ning neil pole veel ühtegi võitu.