Horvaatiale võimsa lahingu andnud Eesti sai EM-il jälle napi kaotuse

Mängu alguses 10:0 spurdi teinud Eesti sundis horvaate tugeva kaitsemänguga palju eksima ja püsis algusest peale mängus sees. Avaveerandil tegi Horvaatia koguni kaheksa pallikaotust, mängu lõpuks suurenes see number 18-le Eesti 13 pallikaotuse vastu.

Hästi sai Eesti - eriti kaitsespetsialist Henri Drell - hakkama pikalt NBA-s mänginud Bojan Bogdanovici ohjamisega, lõpuks jäi kogenud tagamängija arvele neli punkti ja neli pallikaotust. Väga vajalikel hetkedel sattus Eesti poolelt hoogu senises kahes mängus rünnakul pigem kahvatu olnud Siim-Sander Vene, mängu lõpus mängis Maik-Kalev Kotsar nimeka Ivica Zubaci mitmel korral selgelt üle.

Otsustava veerandaja alguses jäi Eesti Dario Šarici tabava viske järel üheksapunktilisse kaotusseisu, aga tugeva kaitse toel võideldi end mängu tagasi ja kohtumise viimast pooltteist minutit alustati ühepunktilises kaotusseisus. Otsustaval rünnakul ei tabanud Vene kaugviset ja Kristian Kullamäe ründelaua järel kahest, kümme sekundit enne lõpusireeni sai Janari Jõesaar kolmepunktilises kaotusseisus proovida kolme vabaviset, kuid eksis neist esimesel.

Viis kaugviset tabanud Vene arvele jäi lõpuks 18 punkti, Kotsar lisas 17 punkti, viis lauapalli ja kolm vaheltlõiget, Kullamäe järgnes 14 punkti ja viie resultatiivse sööduga. Lisaks neile tegid veel skoori vaid Drell, Jõesaar, Kristjan Kitsing ja Kerr Kriisa. 18 minutit väljakul viibinud Karlo Matkovici arvele jäi horvaatide resultatiivseimana 17 punkti, Šaric lisas 15 punkti ja 12 lauapalli, Jaleen Smith toetas omasid 13 punkti ning seitsme korvisööduga.

Lauavõitlus kuulus Horvaatiale 46:33, visketabavus oli Eestil 38 ja Horvaatial 44 protsenti. Kripeldama jäävad ka vabavisked, sest Eesti tabas joonelt kümme viset 18-st. Sealjuures saatis Kotsar läbi korvirõnga ühe vabaviske viiest.

Eesti alustas turniiri avavoorus C-grupi võõrustajalt Itaalialt saadud 62:83 kaotusega, teises mängus jäädi dramaatilisel moel ühe punktiga alla Ukrainale. Horvaatia kaotas esimeses kohtumises 85:89 Kreekale ning võitis siis 21 punktiga Suurbritanniat.

Horvaatia koondis kubiseb nimekatest mängijatest: NBA-st on tiimiga liitunud Bojan Bogdanovic, Ivica Zubac ja Dario Šaric, samuti on põhitegijate seas pikalt ookeani taga leiba teeninud ja nüüd Madridi Realis mängiv Mario Hezonja. Euroliigast on tuttavateks nägudeks Jaleen Smith ja Krunoslav Simon.

"Rünnakul proovime veel distsiplineeritumalt oma asjadest kinni pidada, rünnakul kannatada ka. Veidi rohkem peame rünnakuaega ära kasutama ja otsima häid momente nii pikkadelt kui lühikestelt. Kui me kõik asjad suudaks kokku panna, ei ole neid vaja karta," arvas Eesti koondise mängujuht Kristian Kullamäe pühapäeval.

"Vastane on igal juhul favoriit, individuaalses mõistes kõrge klassiga. Kui nippidest rääkida, peab kindlasti rõhuma sellele, et edu võti oleks meeskondlikult oma asjad ilusti ära teha," sõnas ERR-ile meeskonna abitreener Indrek Reinbok. "Meil on noor ja näljane sats, vastas on meeskond, kes meid võib-olla liiga palju ei austa ka. Motivatsiooni meil jagub," lisas Jukka Toijala teine abimees Heiko Rannula.