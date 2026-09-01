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Eesti kohtunik Männiste vilistab naiste korvpalli MM-il

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Maailma parematele korvpallinaiskondadele algab MM-finaalturniir juba reedel Berliinis. Mängivad 16 koondist ja tiitlit kaitseb USA. Finaalturniirile kutsuti 28 kohtunikku, väljavalitute hulka pääses ka eestlane Mihkel Männiste.

Korvpalli naiste MM-finaalturniirile pääsenud Männiste on koondisemänge vilistades surunud nii NBA kui ka WNBA ässade kätt. "Loomulikult on see suur au ja kõva saavutus nii mulle endale kui ka kogu Eesti korvpallikohtunike kogukonnale," lausus ta ERR-ile. "Mulle teadaolevalt ei ole taasiseseisvumisajal korvpalli täiskasvanute MM-il keegi vilistamas käinud."

Männiste on juba kahel korral vilistanud naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel, olnud õigusemõistjaks naiste Euroliiga finaalis ja Aafrika meistrivõistlustel. "Eelmisel aastal oli unikaalne võimalus käia suvel vilistamas naiste Afrobasketi finaalturniiri Elevandiluurannikus," ütles eestlane.

"Ma olin üks kolmest neutraalsest kohtunikust, kelle FIBA Maailm sinna määras. Et natuke tõsta vile kvaliteeti ja ühtlasi ka aidata jagada oma kogemust Aafrika kohtunikele. Eelmisel aastal sai veel kevadel vilistatud Zaragozas naiste Euroliiga finaali."

Tänavu märtsis tegi Männiste tööd naiste MM-i kvalifikatsiooniturniiril Puerto Ricos ja vilistas nähtavat USA - Itaalia vahelist kohtumist. Tiitlikaitsja USA oli kohal oma superstaaridega eesotsas Caitlin Clarkiga. "Kellegiga tülli ei läinud. No hard feelings! Midagi üles ei jäänud. Aga nendel on selle võrra raskem, kes tulevad naiste NBA-st. Reeglite erinevus ikka teatav on," kirjeldas ta.

"Neil võtab aega, et harjuda sellega, kuidas me neid mänge vilistame. Aga see kõik on kommunikatsiooni küsimus. Teistpidi, nad on hästi avatud suhtlemisele ja kui sa ikkagi suudad neile selgitada, miks on nii ja miks on naa, siis tegelikult saavad nad väga hästi aru. Täielikud professionalid."

Berliinis algavale naiste MM-ile pääses aasta kestnud valiksõela kaudu 28 kohtunikku. "Nimekiri ise on FIBA kohtunike koorekiht. Pooled nendest olid ka esindatud eelmistel olümpiamängudel. Ainuüksi selles seltskonnas olla on au."

Berliini lendas Männiste Vilniusest, kus vilistas esmaspäeval meeste MM-i valikmängu, milles Eesti alistas Bosnia ja Hertsegoviina.

Korvpalli naiste MM kestab Berliinis 4.-13. septembrini. Viis sõelmängude faasi kohtumist jõuavad ka ETV2 ekraanile.

Toimetaja: Siim Boikov

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