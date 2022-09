Maik-Kalev Kotsar: võitlesime kogu hingega lõpuni välja

"Täpselt ei oska öelda, mis määravaks sai. Vastased lihtsalt viskasid lõpus rohkem korve. Võitlesime kogu hingega ja lõpuni välja. Võib öelda, et kogemustest jäi puudu. Horvaatial on kõvasti rohkem kogemusi, aga selle taha ei tohi peitu pugeda," sõnas Kotsar pärast mängu. "Horvaatial on kvaliteetsed mängijad, vähemalt põhiviisik on kõik väga-väga kõrgel tasemel mänginud ja tänu sellele leidsid nad vabad mängijad alati üles."

Kõva vastase vastu innustas korvpallikoondist häälekas Eesti toetajaskond. "Publik aitab meid väga kõvasti välja. Tänu neile on kõik senised mängud väga tasavägised olnud, nemad ikkagi annavad meile sellist agressiivsust ja võimsust juurde. Suur-suur aitäh publikule ja ka neile, kes televiisori ees meile kaasa elavad," tänas Kotsar.

Teisipäeval läheb Eesti vastamisi Suurbritanniaga. Kohtumine algab kell 15.15 ning mängule on võimalik kaasa elada nii ERR-i spordiportaali otseblogi kui ka Vikerraadio vahendusel.