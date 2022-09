Jukka Toijala mängu lõpust: peame tehtud otsustega elama ja nendest õppima

"Meile said saatuslikuks väikesed detailid, üks vabavise läheb sisse või teine mitte. Minu arvates mängisime täna (esmaspäeval - toim) selle suve parimat kaitset, aga see omakorda võttis meilt liiga palju energiat ja võib-olla seepärast jäi rünnak lahjaks," sõnas Toijala pärast mängu. "Kaitseplaani järgisime hästi, tahtsime olla energilised ja aktiivsed. Mõned nende NBA mehed polnud selleks valmis, selles mõttes olime tublid."

"Kindlasti oleks saanud midagi muuta. Pärast mängu on lihtne videost vaadata, mis oli valesti, aga mängu ajal teevad mängijad, treenerid ja kohtunikud sadu otsuseid. Pärast on lihtne rääkida, et kas see või teine asi oli õige, aga peame tehtud otsustega elama ja nendest õppima."

Eesti oli enim raskustes kaugvisetega. 35-st kolmepunktiviskest lendas korvi vaid 10, neist pooled läksid 18 punkti toonud Siim-Sander Vene arvele. Kerr Kriisa ja Janari Jõesaar tabasid kahepeale 14-st kaugviskest ainult ühe.

"Korvpall on selline. Kerr ja Janari on mõlemad 40-protsendi viskajad, üks mäng kukub ja teine mäng mitte, aga nad tegid ka kõvasti-kõvasti tööd, mõlemal olid vastas väga tugevad mängijad," kommenteeris Toijala.

"Praegu on raske hetk. Meil pole palju aega, peame õhtul pead püsti tõstma ja valmistuma homseks mänguks. Pean tänama ka rahvast, kes meid siin toetab. Nemad panevad meid rohkem pingutama ja ma loodan, et ka homme utsitavad nad meie mehi," lõpetas Toijala.

Teisipäeval läheb Eesti vastamisi Suurbritanniaga. Kohtumine algab kell 15.15 ning mängule on võimalik kaasa elada nii ERR-i spordiportaali otseblogi kui ka Vikerraadio vahendusel.