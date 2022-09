Ungari liider ei saa EM-il vigastuse tõttu rohkem meeskonda aidata

Hanga sai esialgu vigastada mängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu, mille Ungari kaotas 85:95.

Teises mängu Sloveenia vastu ei tulnud Hanga üldse platsile. Pühapäevases mängus Prantsusmaaga oli Hanga tagasi, kuid vigastas seal end paraku uuesti. See võis olla tema viimane mäng EM-il.

"Oli hetk, kus tõmbasin uuesti reielihase ära. Ma ei mänginud viimast mängu Sloveenia vastu, sest vigastasin end kohtumises Bosniaga ja me üritasime taastuda. Mul oli see vigastus põhimõtteliselt terve hooaeg. See oli minu jaoks ilmselt turniiri viimane mäng. Matemaatiliselt me ​​16 parema hulka ei pääse, seega ma ilmselt ei mängi," sõnas Hanga.

Adam Hanga on olnud Ungari liider ja treener Stojan Ivkovici jaoks oluline mängija, hoolimata nende kolmest kaotusest. Madridi Reali mängumees on kahe kaotuse korral Bosnia ja Prantsusmaa vastu visanud keskmiselt 17 punkti, võtnud 5,5 lauapalli ja andnud 2,5 resultatiivset söötu mängu kohta.

Prantsusmaa vastu viskas ta mängus 18 punkti, tõi neli lauapalli ja andis kolm resultatiivset söötu, kuid päris viimastel minutitel ta ei mänginud, sest vigastas taas oma reielihast.

Ungari peab viimased EM-i kohtumised Leeduga (teisipäeval kell 18.15) ja Saksamaaga (kolmapäeval kell 21.30).