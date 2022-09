Horvaatia peatreener: Eesti vastu oli väga raske mängida

Eesti meeste korvpallikoondis kaotas esmaspäeval Euroopa meistrivõistluste alagrupifaasi kolmandas voorus tugevale Horvaatiale 70:73. Horvaatia koondise peatreener Damir Mulaomerovic rääkis ERR-ile, et Eesti oli võitjatele väga tugevaks vastaseks.

"Loomulikult olen võiduga rahul, aga oli väga raske mäng. Eestil on palju häid mängijaid, kes on väga hea viskajad. Samuti olid nad väga energilised, mis tegi nende kaitsmise raskeks, aga lõpus suutsime õigete vahetuste abil võtta võidu," kommenteeris Mulaomerovic. "Alustasime üpris aeglaselt, aga nagu enne ütlesin, Eesti tekitas meile palju peavalu, mistõttu ei suutnud me teatud hetkedel mängule keskenduda."

"Eile (pühapäeval - toim) rääkisin mängijatele, et nad peavad igat mängu lõpuni mängima. Neil on väga hea võitlusvaim. Kokkuvõttes olen võiduga rahul, hetkel oleme alagrupis neljandal kohal ja kahele viimasele mängule läheme vastu väiksema pingega."

Kohtumise viimased minutit panid kogenud treeneril südame puperdama. "Treeneritöö on väga raske. Mõnikord teeme häid otsuseid, mõnikord halbu otsuseid, aga täna tegime rohkem häid otsuseid. Järgnevad mängud on meil väiksema pingega, aga loomulikult mängime võidu nimel. Eriti homme Itaalia vastu. Anname endast parima, et saada play-off'iks võimalikult hea asetus."