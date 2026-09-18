Valanciunas aitas Žalgirisel koduliigas võidukalt alustada

Žalgirise järgmine mäng on pühapäeval, kui külastatakse Henri Drelli koduklubi Klaipeda Neptunast.

Endine NBA mees, suvel Žalgirisega liitunud Sterling Brown viskas võidumängus 15 punkti ning haaras kuus lauapalli. 14 hooaja järel NBA-st taas kodumaale siirdunud Jonas Valanciunas viskas ametlikus debüüdis 14 punkti. Gargždai eest kogus Davis Stanley 16 punkti, kuus korvisöötu ja kolm lauapalli.

Neljapäeval tehti algust Leedu korvpalli kõrgliiga hooajaga ning kohalik lipulaev Kaunase Žalgiris alustas aastat kindla võiduga.

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