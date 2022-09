Üllatuste päev EM-il: Bosnia alistas Sloveenia, Belgia võitis Hispaaniat

Belgia kaotas avapoolaja 32:33, aga viskas teisel poolajal 51 punkti hispaanlaste 40 vastu. Lauavõitlus kuulus Belgiale 40:31.

Emmanuel Lecomte tõi belglastele 20 punkti, viis lauapalli ja neli resultatiivset söötu, Pierre-Antoine Gillet lisas 14 punkti. Hispaania parimana jäi Willy Hernangomeze arvele 18 punkti, Juancho Hernangomez ja Lorenzo Brown lisasid 11 silma.

Senise EM-i suurima üllatuse vormistas aga Bosnia ja Hertsegoviina, kes pööras Sloveenia vastu põneva lõpu enda kasuks ning teenis kaaluka 97:93 võidu. Seitse kaugviset tabanud John Robersoni arvele jäi lõpuks 23 punkti, Džanan Musa viskas 22 punkti ja Jusuf Nurkic lisas 12 punkti ja üheksa lauapalli. Luka Doncic "piirdus" pühapäeval 16 punkti, kaheksa lauapalli ja kaheksa resultatiivse sööduga. Resultatiivseim oli 22 punkti visanud Vlatko Cancar, Goran Dragic toetas tiimi 20 punktiga.

A-grupis on nii Hispaania, Belgia kui Montenegro kogunud kaks võitu ja ühe kaotuse, B-grupis on liidriks kõik kolm senist mängu võitnud Saksamaa. Sloveenial ja Bosnial on kaks võitu ja üks kaotus.