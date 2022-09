Pojaga aia taga kohtuvad Drelli vanemad: peame nappide kaotuste järel toetama

"Eks ta tahab toetust. Need kaks viimast mängu on ju nii napilt kaotatud, mott ikkagi maas ja enesekriitika, miks ma rohkem ja paremini ei saanud. Ja selles peame teda toetama, isa-ema poolt poputama," rääkis Henri Drelli isa, endine Eesti koondise mängija Harri Drell.

"Siin on selles mõttes päris kihvt, et ma fännan fänne, need fännid on super. See on nii suur toetus, et see minu rabelemine seal on väike asi," lisas ema, endine Eesti koondise mängija Marielle Grünthal-Drell. "Aga muidugi on alati lihtsam platsil olla kui seal kõrval vaadata või televiisorist vaadata."

"Treenerid ju tunnustavad head kaitsemängu ja see on tal nüüd tulnud," kiitis Harri Drell enda poega. "Tegelikult päris hästi sai hakkama ka [Horvaatia mängus] Bogdanoviciga, kes on suur täht, alla 25 punkti mängus ei viska, aga täna jäi nelja peale. Rünnaku pooles saaks veel juurde panna, on vaja võtta kätte. Kiirus on olemas, tehniliselt võib-olla natuke nõuaks veel arenemist, aga minna lihtsalt ja võtta, kiirelt üle ja tuleb, mis tuleb. Vot see on see koht, mis võiks veel mängus juures olla."

Mõlemad kiitsid veel Eesti fänne. "Boonus oleks võit, aga see õhkkond on super ja võimas. Arvan, et tuleb veel üllatusvõit, aga ma ei ütle, kust," ütles Harri Drell naerdes.