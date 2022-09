Rannula kolmanda mängu eel: meil on näljane sats, motivatsiooni jagub

"Rollid on paika pandud selle jaoks, et töö kiiresti toimiks," rääkis ERR-ile Reinbok. "Võistkondliku skautingu osa on minu teha, trennis näitasime hommikul seda ette. Pärast tegi viskeharjutusi Heiko."

"See on vaba päeva treening, et saaks natuke vere käima ja liikuma," rääkis Rannula pühapäeval saalis tehtud tööst. "Viskekohad on samad, mis mängus ka tulevad, ei saa öelda, et tänases trennis oleks konkreetselt kellelgi midagi harjutanud või paremaks teinud. See oli rutiinne visketrenn. Ühe päevaga siin kellestki paremat viskajat ei tee, pigem on asi enesekindluses."

Eesti koondise jaoks jätkub EM esmaspäeval toimuva kohtumisega Horvaatia vastu, kes andis avavoorus kõva lahingu Kreekale ning alistas teises kohtumises Suurbritannia 21 punktiga. "Vastane on igal juhul favoriit, individuaalses mõistes kõrge klassiga. Kui nippidest rääkida, peab kindlasti rõhuma sellele, et edu võti oleks meeskondlikult oma asjad ilusti ära teha," sõnas Reinbok.

"Meil on noor ja näljane sats, vastas on meeskond, kes meid võib-olla liiga palju ei austa ka. Motivatsiooni meil jagub," lisas Rannula.