Kotsar: kahju nendest mängudest, mis me pähe saime

Eestil pole paraku enam võimalust alagrupist edasi pääseda, kuid Kreeka vastu läheb koondis ikkagi lahingut andma. Maik-Kalev Kotsar on EM-il keskmiselt ühes mängus panustanud 13,8 punktiga, võtnud kuus lauapalli ning andnud 1,8 resultatiivset söötu.

"Eks loomulikult kahju oli, et viimanegi võimalus on läinud. Seda öeldes ütleks ikkagi, et rohkem oli kahju nendest mängudest, mis me pähe saime. See oli meie esimene ja peamine võimalus, kuidas edasi saada," sõnas Kotsar teadmisega, et alagrupist paraku edasi pääseda ei ole enam võimalik.

Viimasel treeningul enne mängu Kreekaga ei teinud Kotsar eriti trenni, vaid temaga tegeles pigem füsioterapeut.

"Keha on väsinud. Sellist kogemust pole varem olnud, et viie päevaga neli mängu ja nüüd tuleb viies otsa. See on kehale ikka raske," kommenteeris Kotsar.

Kotsari sõnul on hea näha, et ka Eesti suudab mängida tugevate satside vastu nagu näiteks Horvaatia, kellel on meeskonnas palju Euroliiga ja NBA kogemusega mängijaid.

"Meeskonnana on palju kaasa võtta. Kui me meeskonnana mängime agressiivselt 40 minutit, siis võime ükskõik mis meeskonnaga võrdselt mängida. Kui võtta Horvaatia, kus Euroliiga ja NBA kogemustega mehi oli korralikult ja suutsime peaaegu, et 40 minutit nendega samal pulgal olla," ütles Kotsar.