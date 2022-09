Siim-Sander Vene: tulime ikkagi võidu peale mängima

"Praegu on väga valus. Kaks mängu järjest niimoodi väikese vahega kaotada... Mingit üllatust polnud. Me ei tulnud niisama mängima, tulime ikkagi võidu peale mängima ja olime alguses ilusti valmis. Enam-vähem hoidsime mängueelsest plaanist kinni, seepärast olimegi terve aja mängus, aga mingi väike asi kuskil maksis kahjuks jälle kätte ja tuli teine valus kaotus," rääkis Vene pärast mängu.

Millest jääb Eesti koondisel kohtumiste lõpus puudu? "Mõnel kindlasti jääb puudu ühest õnnestumisest, et nad saaksid selle hea tunde kätte. Mõnel teisel võib-olla jääb enesekindlusest või kogemustest puudu. Kokkuvõttes on see vahe ju üks rünnak, ega mingit suurt ebaõnnestumist polnud. Turniir pole veel läbi, lihtsalt iga päevaga läheb järjest valusamaks ja raskemaks."

Teisipäeval läheb Eesti vastamisi Suurbritanniaga. Kohtumine algab kell 15.15 ning mängule on võimalik kaasa elada nii ERR-i spordiportaali otseblogi kui ka Vikerraadio vahendusel.