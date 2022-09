Kitsing Kreekast: on siililegi selge, et üks mees on peajagu teistest üle

Alagrupist edasipääsu Eestil paraku loota ei ole.

"Edasipääsust on kahju, aga võtame asja positiivselt ja üritame viimase mängu korralikult ära teha ja näidata, et me kuulume siia," sõnas Kitsing ERR-ile.

Kitsingu sõnul oli Kreeka mängu analüüsides selgelt näha, et vastaste staar Antetokounmpo on täiesti teisest klassist mängumees.

"Siililegi selge, et üks mees on peajagu teistes üle. Sellele tuleb keskenduda. Plaan on paigas," ütles Kitsing.

Kitsing jääb üldiselt rahule enda mänguga, kui siis ainult kaitses oleks mõned olukorrad võinud paremini teha. Kitsing on EM-il keskmiselt visanud 9,5 punkti ja võtnud kaks lauapalli ühe mängu kohta.

"Täitsa optimaalne on olnud. On piisavalt võimalusi olnud ja piisavalt kukkunud. Kaitse poole pealt oleks võinud paremini. Kõva motivatsioon on see, et me ikkagi kuulume siia. Kaks valusat kaotust olid, aga me olime mängus ja lähedal võidule," kommenteeris Kitsing.