Meedia: Wimbledon võib Medvedevile määrata võistluskeelu

Telegraphi sõnul kasvavad turniiri korraldavas organisatsioonis hirmud, et venelase võit võiks kaasa aidata Vladimir Putini populaarsuse kasvule. ATP ja WTA on lubanud Venemaa ja Valgevene tennisistidel oma egiidi all toimuvatel turniiridel võistelda, kuid neutraalse lipu all. Telegraphiga rääkinud allika sõnul on AELTC-l eraklubina rohkem õigusi, sest ei pea teatud seadusi järgima.

"Meeste tennise katusorganisatsiooni juhtides on [ATP-l] õigus mängijatel võistlemine keelata, näiteks pettuse või dopingu korral, aga nad peavad olema võimelised neid otsuseid põhjendama. Kui tuurid viiks ellu tugevad meetmed, saaksid Vene mängijad kohtus vaielda, et neilt võetakse võimalus elatist teenida," selgitas allikas ajalehele.

AELTC peab oma otsuse tegema lähinädalatel, kuigi on võimalik, et songaoperatsioonile minev Medvedev jääks nagunii Wimbledonist eemale. Riigi spordiminister Nigel Huddleston on varem öelnud, et juhul, kui Venemaa ja Valgevene sportlased ei anna kirjalikku tunnistust, et ei toeta Putinit ega Venemaa ja Valgevene tegusid, võidakse neile Suurbritannias määrata võistluskeeld.