Svitolina sai emotsionaalse võidu venelanna üle

Elina Svitolina kavatses esialgu boikoteerida tänavust Monterrey turniiri, kuid pärast teisipäeval avaldatud juhtivate tenniseorganisatsioonide (WTA, ATP, ITF) teadet, otsustas ukrainlanna siiski Monterrey turniiril osaleda.

Tund ja neli minutit kestnud kohtumises näitas Svitolina servimisel selget üleolekut. Ukrainlanna võitis esimeselt servilt 74 protsenti ja teiselt servilt 56 protsenti punktidest. Seevastu Potapova suutis esimeselt servilt võtta 68 protsenti ja teiselt 31 protsenti punktidest. Ühtlasi realiseeris Svitolina 71 protsenti murdepallidest, Potapova ei suutnud kolmest murdepallist ühtegi realiseerida.

"See võit on minu jaoks väga eriline, kuna Ukrainas toimuv on kohutav. Sõja algusest on möödunud kuus päeva ja see on mõjutanud kõiki Ukraina tennisiste ja ukrainlasi tervikuna," rääkis Svitolina pärast matši.

Svitolina kavatseb turniirilt võidetud auhinnaraha annetada Ukraina sõjaväele. "Ma ei mängi siin turniiril ainult iseenda heaks. Ma mängin ka oma riigi heaks ja ma kavatsen aidata Ukraina sõjaväge ja sõja tõttu kannatanud inimesi. Iga võit, mis ma siin turniiril teenin, on minu jaoks märgilise tähendusega."

Hand on heart



The No.1 seed @ElinaSvitolina is through in straight sets in Monterrey.#AbiertoGNPSeguros pic.twitter.com/hk74huvgaz — wta (@WTA) March 2, 2022

Turniiri teises ringis läheb Svitolina vastamisi bulgaarlanna Viktoriya Tomovaga (WTA 103.), kes alistas avaringis prantslanna Diane Parry (WTA 100.) 6:4, 6:0. Horvaatlanna Petra Martic (WTA 85.) sepistas üllatuse, kui esimeses ringis sai ta jagu jaanuaris Austraalia lahtistel poolfinaali jõudnud ameeriklannast Madison Keys'ist (WTA 28.) 5:7, 7:6, 6:3.

Mõned päevad tagasi Ukrainast koos oma õega põgenenud Dayana Yastremska (WTA 128.) alistas Lyoni turniiri avaringis rumeenlanna Ana Bogdani (WTA 97.) 3:6, 7:6, 7:6. Yastremska pidi võiduks päästma kaks matšpalli.

"Mul on väga hea meel, et ma suutsin võita, ent samuti tunnen suurt kurbust. Minu mõtted ja süda on minu kodumaaga, kus praegu on käimas sõda, seega oli väga raske leida seda õiget fookust, et täna mängida," tõdes Yastremska pärast matši antud intervjuus.

Enne Ukrainast põgenemist pidi Yastremska veetma kaks päeva pommivarjendites ning ta oli sunnitud oma vanemad jätma Odessasse. "Ma olen oma kaasmaalaste üle väga uhke, nad on tõelised kangelased. Ma loodan, et sõda saab peagi läbi," lisas Yastremska.