Ukrainlasest tipptennisist sõjast: osa lastest on kodutud

Ukraina edukaim tennisist Elina Svitolina ei ole viimased kümme kuud tennist mänginud. 2022. aastal keskendus ta oma tütre kasvatamisele ja raha kogumisele, et aidata ukrainlasi. Svitolina sõnul on paljud Ukraina lapsed kaotanud vanemad ja mõned neist on lausa kodutud.

"Siin Euroopas tulid inimesed paar korda minu juurde ja küsisid, kas Ukrainas ikka veel sõda käib," rääkis ta videointervjuus. "Seda oli minu jaoks väga-väga kurb kuulda. Mul on Ukrainas lähedased sõbrad ja perekond ning ma tean, mida nad läbi elavad," ütles Svitolina.

Svitolina plaanib pärast sõja lõppu aidata ehitada tennisekeskust, kus lapsed saaksid trennis käia. Ukrainlanna sõnul on paljud lapsed kaotanud vanemad ning kogu põlvkonnal seisab ees suur võitlus.

"Meie sportlased ja meie sport on visatud vähemalt neli-viis aastat tagasi, sest kõik staadionid ja kõik rajatised Ukrainas hävisid," ütles ta. "Pärast sõja lõppu tahan tõesti aidata ehitada tennisekeskust, mida lapsed saaksid kasutada treenimiseks. Ja mitte ainult rajatised ei hävinud. Ma arvan, et ka meie lapsed on vaimselt hävitatud. Mõned neist on kaotanud oma vanemad, mõned neist on kodutud. Nad näevad neid plahvatusi, neid tulistamisi. Ma arvan, et terve põlvkond seisab vaimselt silmitsi suure võitlusega," ütles Svitolina.

Svitolina ainuke kokkupuude tennisega pausi ajal tekkis juulis, kui ta oli kohtunik ühel üritusel, mille eesmärk oli koguda raha Ukraina lastele. Selle ürituse korraldas maailma esireket Iga Swiatek.

Svitolina, kes oli 2017. aastal maailma edetabelis 3. kohal, jõudis 2019. aastal Wimbledonis ja USA lahtistel poolfinaali ning on pikka aega olnud tennises ühe parima liikumisega mängijaid. Ta pole mänginud pärast seda, kui kaotas märtsis Miami lahtistel avaringis. Äsja lapseootele jäänuna ja pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse, mõistis ta, et ei saa jätkata võistlemist. Ta veetis päevi kurnatuna ja pisarates ning on töötanud koos psühholoogiga.

Svitolina sündis ja veetis oma esimesed eluaastad Odessas, kus elab tema 85-aastane vanaema.

"Talv on praegu ukrainlaste jaoks väga karm," ütles Svitolina. "Ilmselgelt on see väga külm ning sageli pole neil elektrit ja voolavat vett. Mu vanaema elab 13. korrusel ja tal on vaja üles kõndida, sest ta ei saa lifti kasutada. Mul on palju sõpru erinevates linnades ja nad räägivad mulle samu lugusid. Tulesid pole, ei mingit vett. Nad lihtsalt istuvad kodus. Enamasti surevad telefonid ühe päeva pärast välja, nii et pole võimalik ühendust luua," räägib Svitolina.

Svitolina on šokeeritud otsusest, et Wimbledon sai trahvi selle eest, et keelas Venemaa ja Valgevene tennisistidel suure slämmi turniiril osalemise.

"Ma olin seda nähes šokeeritud," ütles ta. "Ühendkuningriik toetas alati ukrainlasi. Nad aitasid nii mõnelgi Ukraina põgenikul endale uue kodu leida. Ma arvan, et tuurid oleksid pidanud Wimbledoni otsust austama, mitte neid karistama, kuid on tõesti raske näha, mis tuuride positsiooni muudab, isegi kui ma sellega nõus ei ole või sellest aru ei saa," lisas Svitolina.

See on Svitolina jaoks olnud raske aasta, kuid samas on tema elus ka positiivsemaid asju.

"Kõige jubedam aasta sõja tõttu ja ka kõige õnnelikum aasta meie esimese lapse sünni pärast," ütles ta. "See on segu kõigest, kuid me oleme praegu siin ja minu jaoks on lihtsalt oluline teha iga päev kõike, mis võimalik. Praegu on eesmärk, et Ukraina rahval oleks oma elus vähemalt natuke valgust," ütles Svitolina lõpetuseks.