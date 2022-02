Ukraina tennisist keeldus venelanna vastu mängimisest

"Praegu ootavad Ukraina tennisistid, et ATP, WTA ja ITF järgiksid Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) soovitust ning lubaksid Venemaa ja Valgevene sportlastel osaleda ainult neutraalse lipu all, et nad võistleksid ilma rahvuslike sümbolite, lipu ja hümnita," ütles Svitolina, vahendab Eurosport.

"Homme [teisipäeval - toim] ei kavatse ma Monterreys ega ka ühelgi teisel turniiril mängida Venemaa ega Valgevene tennisistide vastu. Vähemalt senikaua kuni korraldajad ei järgi ROK-i soovitust," avaldas Svitolina.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas esmaspäeval, et ei soovita rahvusvaheliste võistluste korraldajatel oma võistlustele Venemaa ja Valgevene sportlasi kutsuda.

Juhul kui juriidilisel põhjusel pole võimalik võistlustelt eemaldada Venemaa ja Valgevene sportlasi, soovitas ROK võistluste korraldajatel lubada Venemaa ja Valgevene sportlased võistlema nn neutraalse lipu all. Ühtlasi ei soovitanud ROK Ukrainas toimuva sõja ajal korraldada ühtegi suurvõistlust Venemaal ega Valgevenes.

"Ma ei süüdista selles olukorras Venemaa tennisiste. Nemad ei vastuta selle eest, et minu kodumaa on sõjas. Ma avaldan austust kõikidele Venemaa ja Valgevene sportlastele, kes on sõja vastu. Nende toetus on vajalik," lisas Svitolina.

Nii naiste tennise katuseorganisatsioon (WTA) kui ka meeste katuseorganisatsioon (ATP) pole avalikult Venemaa ja Ukraina vahelist sõda kommenteerinud. ITF on tühistanud kõik Venemaal kavas olnud võistlused.