EOK president: olen kahe käega ROK-i otsuse poolt

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas esmaspäeval, et ei soovita rahvusvaheliste võistluste korraldajatel oma võistlustele Venemaa ja Valgevene sportlasi kutsuda. Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendi Urmas Sõõrumaa sõnul on tegemist kiiduväärt avaldusega.

ROK tõi oma avalduses välja, et Venemaa on Ukraina-vastase agressiooniga rikkunud olümpiarahu ning soovitas rahvusvaheliste võistluste korraldajatel mitte kutsuda ega lubada Venemaa ja Valgevene sportlasi oma võistlustele. Ühtlasi ei soovitanud ROK Ukrainas toimuva sõja ajal korraldada ühtegi suurvõistlust Venemaal ega Valgevenes.

"Kiidan selle otsuse täielikult heaks. Mina usun, et läbi spordi luuakse ka riigi kuvandit. Võidu puhul mängitakse riigi hümni ja kantakse riigi märke. Me võime need küll ajutiselt ära võtta, aga see sisu ei muuda. Mina olen kahe käega ROK-i otsuse poolt," kommenteeris Sõõrumaa.

"Üsna tihti kuuleme nendest rahvusvahelistest organisatsioonidest selliseid keerutavaid seisukohti, aga see avaldus on üllatavalt selge. Nagu ma eelnevalt ütlesin, siis läbi spordi luuakse kuvandit ja ühiskonnas on sportlastel suur mõjukus. See sõda on meile kõigile väga lähedal ja võimalik, et just see lähedus mõjutas ROK-i otsust," lisas Sõõrumaa.