Venemaa ja Valgevene ei saa osaleda jäähoki MM-il

IIHF-i otsuse tõttu ei saa Venemaa ja Valgevene rahvuskoondised osaleda sel kevadel Soomes peetavatel jäähoki maailmameistrivõistlustel. Ühtlasi otsustas IIHF võtta Venemaalt ära 2023. aasta juunioride maailmameistrivõistluste korraldusõiguse.

"Mõistame karmilt hukka sõjalise jõu kasutamise Ukrainas ning avaldame lootust, et konflikt lahendatakse diplomaatilisel viisil. IIHF pole poliitiline organisatsioon ja me ei saa mõjutada konflikti hetkeseisu," seisis IIHF-i avalduses.

"Vaatamata sellele on meil kohustus seista kõigi oma liikmete eest ning peame andma endast kõik, et võistlusi oleks võimalik läbi viia kõikide osapoolte jaoks turvalisel viisil. Oleme ühenduses olnud Ukraina Jäähokiföderatsiooniga ning loodame, et konflikt lahendatakse võimalikult rahumeelselt," lisas IIHF.