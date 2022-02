FIS tühistas Venemaal toimuma pidanud MK-etapid

"FIS on otsustanud kõigi osalejate ohutuse huvides ja maailma karika aususe säilitamiseks, et ära jäetakse kõik ülejäänud Venemaal toimuma pidanud võistlused kuni hooaja lõpuni. Mõned võistlused viiakse üle teistesse riikidesse," seisis FIS-i avalduses.

"Sportlased on juba kohal kahel maailma karika etapil, mis olid kavandatud selleks nädalavahetuseks. FIS teeb tihedat koostööd teiste organisatsioonidega, et tagada sportlaste kiire ja ohutu tagasipöördumine koju."

Nädalavahetusel pidid Venemaal Sunny Valleys ja Jaroslavlis toimuma suusakrossi ja vigurhüpete MK-etapid.

Märtsis pidid Venemaal toimuma ka kaks suusahüpete maailma karika etappi ning murdmaasuusatamise MK-etapp.

Reedel teatasid Jaapani, Austraalia ja Kanada sportlased, et ei osale Venemaal toimuval suusakrossi MK-etapil ning lahkuvad riigist esimesel võimalusel. Kahe suusakrossi kvalifikatsioonivõistluste ametlikest tulemustest on näha, et võistlemas olid vaid Venemaa sportlased. Teiste riikide juures on märge, et nad ei startinud.