Ka Venemaa uisutajaid ei lubata rahvusvahelistele võistlustele

Seoses Venemaa kallaletungiga Ukrainale on üha rohkem rahvusvahelisi spordialaliite määranud osalemiskeelu venelastele ja ka valgevenelastele. Nüüd teatas ka Rahvusvaheline Uisuliit (ISU), et Venemaa ja Valgevene uisutajad pole määramata ajaks rahvusvahelistele võistlustele lubatud, mis tähendab, et mitmed medalisoosikud jäävad kõrvale märtsi lõpus peetavatest iluuisutamise maailmameistrivõistlustest.