Venemaa ja Valgevene sportlased ei või Otepää MK-etapil võistelda

Rahvusvahelise laskesuusaliidu IBU juhatus otsustas laupäevasel videokoosolekul, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda neutraalse lipu all. Eesti valitsuse sõnul aga Venemaa ja Valgevene koondised 10.-13. märtsini toimuvale Otepää MK-etapile oodatud ei ole.

"Eesti valitsus teavitas [Otepää MK-etapi] korraldajaid ja Eesti alaliitu, et MK-etapp võib toimuda, kuid Venemaa ja Valgevene koondised ei või sellest osa võtta. IBU juhatus võttis selle otsuse teadmiseks ja teatas, et MK-etapp Otepääl võib aset leida," kirjutas IBU laupäevases pressiteates.

"IBU mõistab Venemaa rünnaku Ukraina vastu tugevalt hukka ja avaldab sügavat kaastunnet kõigile kannatanutele," lisas organisatsioon. "IBU seisab Ukrainaga solidaarselt ja loodame siiralt, et praegusele konfliktile ja kannatustele leitakse rahumeelne lahendus."

Rahvusvahelise föderatsiooni sõnul on nad Ukraina alaliiduga olnud pidevas dialoogis ning pakkunud neile toetust. Kuigi Ukraina on teatanud, et on käesolevaks hooajaks oma osaluse MK- ja IBU sarjades lõpetanud, tõmmatakse igal IBU võistlusel Ukraina auks ikkagi vardasse riigi lipp.

"Kui olukord lubab taas laskesuusatreeningute ja -võistlustega jätkata, toetab IBU Ukraina sportlasi ja alaliitu majanduslikult ja logistiliselt," lisas IBU.

IBU juhatus otsustas laupäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad organisatsiooni egiidi all toimuvatel võistlustel osaleda, aga seda ilma rahvussümboolikata ehk neutraalse lipu all ja neutraalses võistlusvormis. IBU võistlustel ei mängita kummagi riigi hümni ning Venemaa ja Valgevene sportlased ei saa koguda rahvuste karika punkte.