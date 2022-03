Sõõrumaa: OM-ide korraldamist tuleb muuta, see on jäänud suurte pärusmaaks

Olümpiamängude korraldamine vajab ümbervaatamist, et see ei jääks suurte ja totalitaarsete riikide pärusmaaks, rääkis Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa Vikerraadio saates "Uudis +".

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teatas esmaspäeval, et ei soovita rahvusvaheliste võistluste korraldajatel oma võistlustele Venemaa ja Valgevene sportlasi kutsuda.

"Meie oleme alati olnud selle poolt, et sport ja poliitika peaks olema eraldi," rääkis Sõõrumaa kolmapäeval. "Mina isiklikult ja ka EOK on alati hoidunud igasugustest hinnangutest, kas peaks näiteks minema Pekingi olümpiale või Katari võistlema. Spordi üks eesmärk on rahvaste ühendamine, mitte lahutamine. Teame, et spordi juurde käib ka kuvand, et üsna suured sõjad peatuvad maailmas.

"Antud juhul käib aga sõda, aga mingist poliitikast ei saa rääkida. Meie seisukoht on seetõttu väga selge. ROK teeb harva nii selgeid ja konkreetseid otsuseid nii kiiresti, see on väga teretulnud," tõdes Sõõrumaa.

Venemaa rünnak Ukraina vastu on vene sportlaste jaoks sisuliselt jätnud alles võimaluse võistelda vaid kodumaal. "Küllap on maailmas riike, kes on valmis nendega mängima. See on reaalsus, et tuleb väga sügavalt ümber vaadata mitte ainult sport, vaid kogu suhtlemine. See läheb küll spordivaldkonnast välja, aga ka tuumapommiga ähvardajatele tuleb täna silma vaadata: vastasel juhul tuleb seda kümne aasta pärast nagunii teha. Oleme ju kümneid aastaid olnud natuke abitud Põhja-Korea tuumapommiga ähvardamiste ees. Varem või hiljem see asi ära lõppeb. Spordi konteksis käib suur puhastamine, see spordi puhastamise vajadus on Vene spordis vindunud viimased paar olümpiat," tõdes Sõõrumaa.

"Olümpiamängude korraldamine vajab natuke ümbervaatamist," jätkas Sõõrumaa. "OM-i korraldamine on läinud nii suureks ja kalliks, teineteise ületrumpamine on viinud selleni, et kui sul ettevalmistuseks kümmet miljardit lauda panna ei ole, siis sa ei ole tegija. See on jäänud väga suurte ja totalitaarsete riikide pärusmaaks," kelle sõnul võiks olümpiamängude korraldamise edaspidi jagada ka mitmete riikide vahel.