IMMAF peatas Venemaa ja Valgevene alaliitude liikmesuse

Venemaa ja Valgevene alaliitude liikmesuse peatamise tõttu ei saa mõlema riigi vabavõitlejad osaleda IMMAF-i korraldatud võistlustel. Esimesena puudutab otsus nädala pärast algavat MMA Super Cupi. Samuti teatas IMMAF, et ei korralda Ukrainas toimuva sõja ajal ühtegi suurvõistlust Venemaal ega Valgevenes.

Esmaspäeval tegid Eesti, Soome ja Leedu alaliidud rahvusvahelisele alaliidule ettepaneku, et peatada Venemaa MMA alaliidu ja Valgevene MMA alaliidu liikmelisus IMMAF-is.

"Täna näeme, kuidas Venemaa on alustanud täiemahulist sõda Ukraina riigi, iseseisvuse ja vabaduse vastu. Olukord on keeruline ja on ääretult kurb vaadata, kuidas samad Ukraina sportlased, kellega veel äsja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel oleme kohtunud, on nüüd olukorras, kus on vaja püss käes oma kodumaa eest seista," seisis kolme alaliidu ühispöördumises.

"Sportlased esindavad oma etteastetes oma riiki – selle väärtuseid ja tegusid. Meil on kahju Venemaa sportlastest, kes on president Putini ja Ukraina vastase agressiooni hukka mõistnud, kuid täna oleme kohas, kus on vaja astuda kõik võimalikud sammud olukorra lahendamiseks – tegudeks. Oleme sellel raskel ajal mõtetes oma Ukraina sõpradega."